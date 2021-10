Disparam 19 tiros contra stand em Ovar

Salomão Rodrigues Hoje às 12:16 Facebook

Seis carros de um stand de Ovar foram atingidos por 19 tiros na madrugada do passado sábado. O proprietário diz que o "ato de vandalismo" provocou um prejuízo superior a 10 mil euros.

As imagens do sistema de vídeo vigilância mostram dois homens a disparar da rua sobre seis viaturas que se encontravam em exposição, no Stand Auto Sport, em Arada, cerca das 00.30 horas. "Já comuniquei o sucedido às autoridades. É um ato de vandalismo que me provocou um grande prejuízo ", referiu, ao JN, Manuel Ribeiro, proprietário.

O homem diz que algumas das viaturas sofreram danos consideráveis devido aos "19 tiros de pistola".

Contudo, não era ainda certo o tipo de arma e projétil usado, estando as autoridades a investigar este acontecimento.

O ataque provocou ainda um sentimento de preocupação e insegurança junto de Manuel Ribeiro. "Isto provocou um impacto muito grande, vamos esperar pelas investigações", concluiu.