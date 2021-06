Dispara salvamento de animais em perigo

Zulay Costa Hoje às 12:12 Facebook

SEPNA chamado 2477 vezes para ações de resgate em situações de cativeiro ilegal ou risco. Maior consciência ambiental aumenta denúncias.

Uma maior sensibilidade das pessoas para a proteção da natureza, que se traduziu em denúncias às autoridades, mais fiscalizações e o "patrulhamento" das redes sociais fizeram disparar, no ano passado, o número de salvamentos de animais em perigo de vida ou em cativeiro ilegal efetuado pelo Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR. Ao todo, foram resgatados 2477 animais, sobretudo de espécies autóctones de Portugal.

Em 2018, tinham sido 1901 e no ano seguinte 1884. O tenente-coronel Ricardo Vaz Alves, chefe da divisão técnica ambiental do SEPNA, justifica os números com uma "maior consciencialização das pessoas", que começam a ter cada vez maiores "preocupações ambientais" e reportam casos. A GNR também procede à monitorização de redes sociais e realiza fiscalizações.