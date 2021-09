Homem mata casal de cunhados a tiro em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 15:47 Facebook

Um homem matou os cunhados, esta segunda-feira à tarde, em Pedralva, Braga, e colocou-se em fuga na zona do Monte dos Picos, nas imediações do Santuário do Sameiro.

Segundo foi possível apurar, Fernando Guerras, que ainda não foi detido, atacou o casal de cunhados a tiro, devido a desavenças antigas, e terá sido ouvido a dizer que ainda teria mais contas a ajustar. As vítimas são João e Olívia Correia.

O suspeito, que é caçador, terá fugido para a zona do Monte dos Picos, uma zona com densa vegetação, que conhece bem.

No local dos incidentes, perto da Igreja de Pedralva, estão militares da GNR dos postos do Sameiro e de Braga, além das duas corporações de bombeiros de Braga e meios do INEM. As vítimas foram inicialmente consideradas como feridos graves, mas acabaram por morrer, com o óbito a ser declarado pela equipa médica do INEM.

A Polícia Judiciária de Braga foi chamada ao local e já se encontra a realizar peritagens.