Disparou contra rival em festa ilegal com crianças e atingiu mulher no braço 

Rogério Matos Hoje às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A PJ de Setúbal deteve um homem que disparou vários tiros numa festa ilegal onde estavam crianças no Monte da Caparica, em Almada, atingindo uma mulher no braço. O crime ocorreu na madrugada de 13 de setembro num barracão perto do Hospital Garcia de Orta e na sua origem estará um desentendimento entre o suspeito e um outro homem na dita festa.

O suspeito, após ameaçar a vítima com uma faca, saiu por momentos e regressou com uma arma de fogo. Quando voltou, de arma em punho, procurou pelo alvo e começou a disparar indiscriminadamente dentro do espaço, atingindo uma mulher que nada tinha que ver com a discussão inicial.

O suspeito fugiu depois para parte incerta, não residia no Monte da Caparica, e foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal. Foi presente ao Tribunal de Almada que o colocou em prisão preventiva devido à gravidade do crime e por estar a cumprir uma pena suspensa de quatro anos por crimes violentos.

O homem de 34 anos está indiciado da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, de um crime de detenção de arma proibida e de um crime de ameaça agravado. No decurso da investigação, o número de crimes pode vir a aumentar, dado o número elevado de participantes na festa.