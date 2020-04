Disparou duas vezes à porta da casa da ex-companheira em Sernancelhe

Vanessa Pereira Hoje às 19:57 Facebook

Homem ameaçou a ex-companheira com uma espingarda de caçadeira e disparou duas vezes sobre a porta.

Um empresário de 62 anos foi detido pela Policia Judiciaria (PJ), na segunda-feira, em Sernancelhe, Viseu, por suspeita de violência domestica agravada, posse ilegal de arma de fogo e dano com violência.

Segundo a PJ, o suspeito residente em Aguiar da Beira, deslocou-se a casa da ex companheira (Sernancelhe) com intenção de a atrair para o exterior. Ora sem sucesso o então detido acabou por fazer dois disparos com uma espingarda caçadeira sobre a porta de entrada da casa da alegada vítima.

A detenção foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda com a colaboração do destacamento da GNR de Sernancelhe.

O homem vai agora ser presente às competentes autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial e submissão a adequadas medidas de coação.