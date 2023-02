Disparou três vezes contra homem após discussão

R.P. Hoje às 11:50 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, com 31 anos, que tentou matar outro a tiro, em Loures, após terem discutido no interior de um estabelecimento comercial.

Os factos ocorreram na noite de 26 de novembro de 2022, quando a vítima, com 29 anos, e o suspeito começaram a discutir por motivos fúteis. O arguido saiu do estabelecimento e regressou, minutos depois com uma arma de fogo, que disparou várias vezes na direção da vítima, atingindo-a com três disparos.

A vítima atualmente está livre de perigo, mas ainda não se consegue deslocar sem auxílio de terceiros, refere a PJ, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.