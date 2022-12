Disputa de águas com agressão em Paredes de Coura terá novo julgamento

O caso vai ser julgado outra vez em Viana do Castelo. O Tribunal da Relação de Guimarães ordenou a repetição do julgamento de um homem de Paredes de Coura, condenado em maio a dois anos e dez meses de prisão, por ofensa à integridade física qualificada e ameaças, bem como ao pagamento de uma indemnização de quatro mil euros.

O tribunal local considerou provado que, em 2019 e 2020, Arnaldo Pereira deu com o cabo de uma enxada na testa de um vizinho, numa disputa de águas num terreno rústico. A seguir, ameaçou-o de morte, por vítima ter reclamado do facto de um rebanho de ovelhas do arguido ter entrado no seu terreno. Mais tarde, ameaçou-o de novo.

Em 21 de novembro, a Relação deu provimento ao recurso do arguido, porque os juízes vianenses alteraram os factos da acusação, condenando-o por ofensa à integridade física qualificada, quando só estava acusado de "ofensa simples". Esta alteração "substancial" obrigava o Tribunal de Viana a dar à defesa 15 dias para contestar, o que não sucedeu e tornou nulo o acórdão.