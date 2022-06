Disse que era da realeza e tinha voo privado. Acabou presa

JN Hoje às 17:35 Facebook

Uma mulher de 31 anos foi detida pela PSP ao tentar aceder à sala das Altas Entidades do Aeroporto de Lisboa. Disse que era de uma família real europeia, mas era tudo mentira e tinha um mandado internacional de detenção e extradição para cumprir pena.

O caso ocorreu na quarta-feira. Uma mulher tentou aceder à sala das Altas Entidades, alegando que tinha um voo particular. Porém, não conseguiu demonstrar qualquer legitimidade para ali estar.

A mulher tinha dois passaportes com nomes diferentes e disse que era membro de uma família real europeia pelo que as autoridades estabeleceram contactos com a representação diplomática do seu país em Portugal. Porém, tal não era verdade.

Após diligências, apurou-se a sua identidade verdadeira, percebendo-se que existia sobre si um pedido para detenção e extradição por ter sido condenada a pena de prisão por cometimento de diferentes crimes, alguns do tipo violento.

A detida recolheu a sala de detenção para ser presente em 1.ª Instância do Tribunal da Relação de Lisboa.