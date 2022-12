Distribuidor de tabaco raptado, ameaçado com armas e agredido

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O funcionário de uma empresa de distribuição de tabaco foi raptado, ameaçado com uma pistola e agredido por um grupo de assaltantes. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, em Santarém, e terminou com os maços de tabaco roubados e o condutor da viatura hospitalizado. A GNR foi o primeiro órgão de polícia criminal a chegar ao local, mas é a Polícia Judiciária que está a tentar identificar e localizar os quatro autores do assalto.

Segundo o JN apurou, foi pelas 11.45 horas que o funcionário da empresa de distribuição foi abordado por quatro homens armados, quando percorria a rua Tenente-coronel Fernando Salgueiro Maia, em Póvoa de Isenta, Santarém. Os ladrões, rapidamente, apontaram as pistolas ao condutor da carrinha carregada de tabaco, para o obrigar a rumar em direção a um local ermo existente nas imediações.

Já no meio do monte, o funcionário foi agredido violentamente, para que não tentasse impedir o grupo de transferir todos os maços de tabaco da carrinha da distribuidora para a mala de um Audi A4, de cor preto. E foi já ferido que viu os quatro homens abandonarem o local.

PUB

Pouco depois, a vítima conseguiu pedir ajuda e a GNR deslocou-se, de imediato, para o local. No entanto, devido à natureza violenta do crime cometido, o caso passou para a Polícia Judiciária que tenta, agora, identificar os autores do roubo.