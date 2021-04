Distribuidores alertam para flagelo de roubos de tabaco

T.R.A. Hoje às 19:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O desconfinamento está a trazer de volta os assaltos armados a carrinhas de distribuição de tabaco. Os ataques destes gangues causam um prejuízo anual de meio milhão de euros só a uma empresa.

Duas carrinhas de tabaco foram assaltadas na zona de Lisboa nos dois primeiros dias de desconfinamento. As empresas de distribuição alertam que os gangues estão a voltar à carga e sentem-se desamparadas.

O flagelo dura há vários anos e há grupos criminosos que se especializaram nestes assaltos, afirma fonte do Grupo Bel, um dos maiores distribuidores do país.

Uma carrinha de tabaco pode render, em média, cerca de 10 mil euros em tabaco ou numerário aos ladrões. Anualmente, estima-se que estes roubos causem perdas de cerca de meio milhão de euros só a este grupo. Também o Estado perde com estes roubos pois a grande fatia da venda de tabaco corresponde a impostos que, assim, ficam por cobrar.

O JN tentou obter informações adicionais junto das forças de segurança sobre estes assaltos mas tal não foi possível em tempo útil.

"Trabalho excelente" das forças de segurança

A empresa salienta a boa cooperação com as forças de segurança que têm feito um "trabalho excelente" com os meios que possuem e num contexto difícil. Ainda esta terça-feira, a GNR acorreu a um motorista sequestrado em menos de cinco minutos.

PUB

O Grupo Bel realça que está a envidar todos os esforços para prevenir os crimes. Porém, lamenta que haja quem desvalorize estes assaltos que, além de prejuízos, causam sequelas psicológicas nas vítimas.

"Sentimo-nos desamparados perante este flagelo enorme. Era importante uma discussão séria, sem alarmismos, e que os outros órgãos de justiça dessem a importância que o crime merece", apela a fonte.

Maior incidência no Norte e em Lisboa

Estes assaltantes atacam armados e os crimes têm maior incidência no Norte e na zona de Lisboa. Apesar de em apenas dois casos ter-se verificado violência grave, estas ocorrências deixam marcas psicológicas nos motoristas que são ameaçados com armas, manietados e fechados nas viaturas em locais remotos.

O responsável da empresa de distribuição alerta que estes gangues também recorrem a furtos de máquinas de tabaco, normalmente em pequenas povoações. Partem montras de cafés e arrastam as máquinas, causando um grande desassossego nas pessoas e elevados danos materiais.

No ano passado, o Grupo Bel contabilizou 141 furtos a máquinas de tabaco e 10 assaltos à mão armada. Foi um ano marcado pelo confinamento, mas, agora que as restrições começam a ser levantadas e os negócios começam a reabrir, as empresas e as forças de segurança antecipam que o número destes crimes vai aumentar drasticamente.