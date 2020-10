Distrito do Porto cercado por megaoperação da GNR

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:38, atualizado às 20:59 Facebook

Uma megaoperação da GNR está a fiscalizar o distrito do Porto, com 266 militares envolvidos, das várias unidades da Guarda, divididos em dois grupos: um a atuar na área de Gaia, Matosinhos e Santo Tirso, e outro na área de Penafiel, Amarante e Felgueiras. No total, são passados a pente fino 17 concelhos.

A ação da GNR incide em "áreas especiais de policiamento, ou seja, bairros considerados problemáticos". Desde as 18 horas, já foram controlados os bairros do Olival, em Gaia, e o bairro do Mineiro, em São Pedro da Cova. Também zonas sensíveis de Lousada, Penafiel, Amarante e Felgueiras foram controladas.

A ação envolve fiscalização de viaturas, estabelecimentos comerciais e ainda identificação e abordagem de pessoas que estejam na rua.

A operação prolongar-se-á pela noite dentro.