Distúrbio mental de Abdul diagnosticado à chegada a Portugal

Pouco depois de ter chegado a Portugal com o estatuto de refugiado, Abdul Bashir foi diagnosticado como tendo perturbações mentais, o que lhe valeu um acompanhamento em psicologia na Cruz Vermelha Portuguesa. Mas nunca as consultas detetaram um estado clínico perturbado ao ponto de ser capaz de cometer o duplo homicídio do Centro Ismaili, em Lisboa, onde levou, escondida dentro da mochila, a faca que usou para matar as duas mulheres.

Os exames médicos pelos quais passou logo no início do processo de atribuição do estatuto de refugiado permitiram detetar uma perturbação merecedora de acompanhamento e medicação. Assim Abdul passou a ser seguido na Cruz Vermelha ao mesmo tempo que frequentava o Centro Ismaili.

Sem interromper a terapia, o refugiado foi para a Alemanha com os três filhos. Foi ter com familiares, mas teve de regressar a Portugal por ter sido este o país que lhe concedeu o asilo com proteção subsidiária.