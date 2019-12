Distúrbios no aeroporto por causa de voo atrasado acabam com três detidos

Inês Banha Hoje às 13:34 Facebook

Três jovens foram detidos, no domingo, na zona de embarque do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na sequência de distúrbios causados pelo atraso de um voo com destino a um país africano.

Os homens têm entre 25 e 27 anos de idade e terão desobedecido, após instalar-se a confusão, a uma ordem dos agentes da PSP para abandonarem "um local restrito do aeroporto internacional", regido "por normas que salvaguardam a segurança aeroportuária".

"O comportamento destes suspeitos foi suficiente para alterar o normal funcionamento de alguns serviços desta infraestrutura, bem como causar alarme social e inquietação nos demais passageiros que transitavam ou aguardavam por viagem no aeroporto", salienta esta quinta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A mesma fonte acrescenta que, "após serem informados da necessidade de abandonar a zona de embarque, [os indivíduos] negaram-se a fazê-lo, pelo que lhes foi dada a ordem legítima para que saíssem do local", o que estes não fizeram, "persistindo na conduta de desordem".

Os jovens acabaram, assim, por ser detidos pela PSP e sujeitos a primeiro interrogatório judicial. O julgamento, sumário, foi agendado para 6 de janeiro de 2020. Estão indiciados pela prática de um "crime contra a autoridade pública".