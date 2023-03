Docentes de Oeiras chamados ao Ministério Público por suspeita de desobediência qualificada

Três dos professores que promoveram caminhadas contra o estado da educação, em fevereiro, no concelho de Oeiras, estão a ser chamados ao Ministério Público para prestarem declarações.

Os docentes respondem pelo crime de desobediência qualificada, por não terem comunicado com 48 horas úteis de antecedência as ações de protesto que estavam a preparar.

Ouvida esta manhã pelo Ministério Público (MP), Rosa Martins, professora na Escola Aquilino Ribeiro, em Porto Salvo, Oeiras, conta ao JN que lhe solicitaram pormenores acerca do envio da comunicação a informar da realização da ação de protesto e sobre a forma como decorreu.

Rosa Martins esclarece que se limitaram a caminhar pacificamente pelo passeio, acompanhados por agentes da PSP, até chegarem ao local de concentração, à frente da Câmara Municipal de Oeiras (CMO), onde foram recebidos pelo presidente do município, Isaltino Morais. "Só pisámos no alcatrão quando atravessámos as passadeiras", garante.

A docente explica que informaram a CMO e a PSP a uma sexta-feira e a caminhada decorreu na segunda. Contudo, antes disso, falaram três vezes com a força de segurança. Primeiro, foram contactados meia hora depois de terem enviado o email para combinarem o percurso, que assegura ter sido definido pela PSP.

"No domingo [véspera], a PSP respondeu ao email a dizer que desfiles, cortejos e manifestações eram proibidos antes das 19:30 horas", recorda Rosa Martins. "Disse-lhes que iríamos fazer duas concentrações em pontos distintos, envolvendo uma caminhada dos professores em protesto, e que não haveria cortes de trânsito", conta. "A CMO respondeu a dizer que tinha tido conhecimento e como recebemos a chamada da esquadra, assumimos que estava tudo bem."

Apesar disso, no dia da ação de protesto, a professora de Inglês voltou a falar com o agente da PSP que os acompanhou para confirmar se podia concretizar o protesto, e a resposta foi afirmativa. Manifesta, por isso, estranheza por ter sido chamada ao MP. "Porque é que posso sair para uma visita de estudo com 50 crianças e caminhar pela rua e não posso fazer o mesmo com 20 professores?", questiona. Apesar de ter sido chamada a prestar declarações ao MP, a docente ainda não foi constituída arguida.