Doença de juíza adia julgamento do Lar do Comércio até setembro

O julgamento de alegados maus-tratos no Lar do Comércio, em Matosinhos, foi adiado até 18 de setembro. Em causa estão 67 crimes de maus-tratos, 17 dos quais agravados pelo resultado morte. Uma das juízas meteu baixa e, como já começou o processo, que não é urgente, não pode ser substituída.

O julgamento iniciou-se na manhã do passado dia 14 de fevereiro. O ex-presidente da direção e uma ex-diretora de serviços do Lar do Comércio foram acusados de 67 crimes de maus-tratos, 17 dos quais agravados pelo resultado morte.

Os dois arguidos foram identificados e remeteram-se ao silêncio. A sessão deveria retomar durante a tarde de dia 14 mas foi adiada por causa da greve dos oficiais de justiça.

Esta manhã, o julgamento foi novamente adiado, desta vez, por causa de doença de uma juíza. Por não se tratar de um processo urgente, não houve necessidade de substituição da magistrada judicial que já tinha iniciado o julgamento.