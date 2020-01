Dois adeptos do Guimarães proibidos de entrar em estádios

Joaquim Gomes Hoje às 17:08 Facebook

Dois adeptos do Vitória de Guimarães foram detidos pela PSP, por invasão do relvado do Estádio Municipal de Braga, no decorrer do jogo com o Futebol Clube do Porto, tendo sido esta quinta-feira proibidos judicialmente de entrar em estádios durante um ano.

As detenções ocorreram quase no fim do jogo de futebol, entre o Vitória Sport Club e o Futebol Clube do Porto, a contar para segunda meia-final da Final Four Allianz Cup 2020.

Segundo o Comando Distrital de Braga da PSP, a polícia deteve "dois cidadãos, com 21 e 33 anos de idade, ambos adeptos do Vitória Sport Clube, por invasão do recinto de jogo", cerca das 21.20 desta quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga.

"Os dois detidos foram já presentes hoje ao Tribunal Judicial de Guimarães e o Ministério Público propôs para cada um, a suspensão provisória do processo e uma injunção de proibição, pelo período de um ano de acesso a quaisquer tipo de recintos desportivos, bem como ao pagamento de 200 euros a uma instituição de solidariedade social", refere a PSP.