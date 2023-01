Dois casais detidos em motel pago com cartão furtado horas antes

T.R.A. Hoje às 18:02 Facebook

Furtaram uma carteira do interior de um carro na Maia, levantaram dinheiro, fizeram compras e, já na posse de drogas, dois casais foram num carro furtado no Porto para um motel em Valongo. Pagaram com um cartão furtado e acabaram detidos pouco depois.​​​​​​

Dois homens de 30 e 49 anos foram detidos e duas mulheres de 34 e 37 anos foram identificadas pela GNR de Valongo. São suspeitos de furto de veículo e utilização indevida de carão bancário.

No dia de ontem, os militares receberam a denúncia de um furto em veículo na Maia. Os suspeitos tinham levado uma carteira com documentos e cartões bancários. Na sequência de diligências polícias foi possível apurar que os ladrões já tinham feito vários levantamentos e compras com os cartões furtados no valor de 2500 euros e, inclusive, pago 250 euros numa unidade hoteleira em Valongo.

Os militares confirmaram que os suspeitos ainda se encontravam alojados no motel e foram rapidamente ao seu encontro. Foram detidos. Após busca ao quarto foram apreendidas 19 doses de cocaína, duas doses de haxixe e canábis, duas navalhas para corte, uma munição, um x-ato, uma chave de fendas, duas gazuas, dois telemóveis, um cartão multibanco, um certificado de matrícula de veículo, 15 maços de tabaco, uma mochila e um depósito com combustível.

Durante a ação foi possível recuperar uma viatura que havia sido furtada na cidade do Porto, tendo sido entretanto entregue ao legítimo proprietário.

Os dois homens foram detidos. As duas mulheres que acompanhavam os suspeitos foram identificadas.