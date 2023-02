Dois detidos e 14 mil doses de droga apreendidas em Portimão e Sines

JN/Agências Hoje às 08:00 Facebook

A GNR deteve duas pessoas e apreendeu mais de 14 mil doses de droga, na terça-feira, nos concelhos de Sines, no distrito de Setúbal, e Portimão, em Faro.

A GNR adianta, esta terça-feira em comunicado, que deteve dois homens com 51 e 53 anos e constituiu arguida uma mulher de 38 por tráfico de droga no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

Na sequência do cumprimento de dois mandados de busca domiciliária, seis não domiciliária e dois de detenção fora de flagrante delito, a GNR deteve duas pessoas e apreendeu 16.155 euros em numerário, 7367 doses de cocaína, 5761 doses de heroína e 907 doses de haxixe.

A GNR apreendeu ainda quatro viaturas, cinco telemóveis, cinco balanças de precisão e diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes.

Os detidos serão esta terça-feira presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Setúbal.

A operação policial contou com o reforço do Posto Territorial de Sines e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Grândola, ambos do Comando Territorial de Setúbal, do NIC de Portimão do Comando Territorial de Faro, do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).