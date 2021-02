Dois detidos no bairro das Enguardas por tráfico de droga

Luís Moreira Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Braga realizou, esta quarta-feira de madrugada, uma operação no Bairro das Enguardas, com duas buscas domiciliárias e uma não domiciliária, tendo detido dois cidadãos com 39 e 42 anos de idade.

O Comando Distrital da PSP adiantou que as detenções ocorreram no âmbito de um processo judicial em investigação pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

Destas diligências resultou ainda a apreensão de 199 doses de cocaína, 13 doses de heroína, 620 euros em dinheiro e cinco munições de diversos calibres.

Os detidos vão ser presentes, esta quarta-feira, no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.