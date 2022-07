Dois detidos pela PJ por burlas ao SNS com receitas falsas

Reis Pinto Hoje às 12:13 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quarta-feira, duas pessoas por burla e falsificação ou contrafação de documento (receitas falsas) para receberem comparticipações elevadas do Serviço Nacional de Saúde.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PJ refere que a operação, realizada através da Diretoria do Sul, em inquérito tutelado pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique, e com a colaboração do Infarmed, foi realizada na região do Alentejo, contemplando cinco buscas (domiciliárias e não domiciliárias).

"Investiga-se, no âmbito deste inquérito, factualidade suscetível de consubstanciar a prática pelos detidos dos crimes de burla qualificada e falsificação ou contrafação de documento com vista à obtenção do recebimento de comparticipações elevadas, indevidas, pelo Serviço Nacional de Saúde, através da emissão de receituário médico fraudulento", pode ler-se no comunicado.

Os detidos deverão ser ouvidos, esta quinta-feira, em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.