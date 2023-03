Dois detidos por burlar idoso em 200 euros com falso acidente

JN Hoje às 11:23 Facebook

A PSP deteve dois homens de 23 e 33 anos pela prática de um crime de burla. Alegando um falso acidente de viação, os suspeitos coagiram um idoso de 84 anos a dar-lhes dinheiro para pagar os alegados prejuízos. Foram detidos.

O caso ocorreu numa estação de serviço em Almada. Um homem de 84 anos foi abordado por dois outros homens que o acusaram de ter embatido na viatura deles. Disseram que a reparação dos danos teria custos elevados e exigiram que lhes desse dinheiro para suportar o arranjo.

"A vítima estava convicta que não teria estado envolvida em nenhum acidente de viação, mas por se sentir coagida e com medo, deslocou-se a um multibanco, onde efetuou o levantamento de 200 euros, sentindo-se obrigada a entregar aquela quantia monetária aos suspeitos", explica a PSP de Setúbal através de comunicado.

Durante este processo, uma testemunha apercebeu-se do que estava a acontecer e telefonou para a PSP para dar o alerta, mantendo-se sempre em contacto com as autoridades. Foram enviadas várias valências policiais para o local, tendo sido possível intercetar os dois suspeitos quando já estavam a abandonar o local.

Os polícias recuperaram os 200 euros e devolveram-nos ao respetivo proprietário. Os dois suspeitos foram detidos e notificados para comparecer no dia de hoje, segunda-feira, no Tribunal de Almada.