Dois detidos por tráfico de cocaína e heroína no Alto Minho

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo anunciou a detenção de dois suspeitos de tráfico de cocaína e heroína, na região do Alto Minho, na quinta-feira.

Segundo fonte daquele comando, em Valença, foi detido um homem com 61 anos, após ter sido detetado "numa transação de produto estupefaciente com outros quatro indivíduos naquela cidade.

No seguimento da abordagem, a GNR realizou buscas a um veículo e num domicilio, onde acabou por apreender 970 doses de cocaína e 62.380 euros em dinheiro. Apreendeu ainda petardos, uma arma de pressão de ar, uma viatura e material relacionado com a prática do crime de tráfico.

O suspeito, sem antecedentes criminais, vai permanecer detido até ser presente a primeiro interrogatório judicial, este sábado, pelas 10 horas, no Tribunal Judicial de Valença.

Na quinta-feira, também a GNR deteve um homem de 35 anos, suspeito do mesmo crime, no concelho de Viana do Castelo. A detenção foi realizada "na sequência de algumas denúncias em que foi possível apurar que o suspeito traficava estupefacientes".

O suspeito foi detido em flagrante e foi identificado ainda um outro cidadão de 38 anos. Foram ainda apreendidas 80 doses de heroína e dez doses de cocaína.

O detido, "com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime", foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo.