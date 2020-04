Dois estrangeiros detidos por tráfico de droga em Bragança

Glória Lopes Hoje às 11:14 Facebook

Fica a aguardar julgamento em prisão preventiva o espanhol, com 30 anos, detido pela PSP numa rua de Bragança, na passada quarta-feira, quando traficava estupefacientes numa rua desta cidade.

Na mesma altura foi detido um jovem de 24 anos que fica em liberdade.

Os dois homens foram detidos em flagrante delito numa das artérias mais importantes da cidade de Bragança, durante o acto de compra e venda de estupefacientes no interior de uma viatura.

Desta intercepção resultou a apreensão de haxixe, suficiente para cerca de 300 doses individuais e a quantia pecuniária de 200 euros.

"No decurso desta abordagem os agentes realizaram uma busca domiciliária à residência do suspeito, traficante, tendo sido apreendido material probatório relacionado com esta atividade, nomeadamente haxixe suficiente para cerca de 270 doses individuais; cocaína suficiente para cerca de 50 doses individuais; MDMA e cannabis em quantidades residuais; uma balança de precisão; 84 pequenos sacos de plástico transparente, com fecho hermético, próprios para embalar e 2 400 euros em dinheiro. Foi ainda apreendida a viatura e os equipamentos de comunicação de ambos", deu conta uma fonte do comando da PSP em Bragança.