Dois ex-secretários de Estado acusados no negócio milionário das PPP rodoviárias

O Ministério Público acusou dois ex-secretários de Estado do Governo de José Sócrates por participação económica em negócio na renegociação e subconcessão, entre 2008 e 2010, das parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias. Um ex-administrador da Estradas de Portugal também foi acusado. Já as suspeitas contra três antigos ministros socialistas foram arquivadas.

A notícia foi avançada, esta sexta-feira, pelo "Observador" e confirmada pelo JN. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) confirmou igualmente, em comunicação, a dedução da acusação, sem adiantar nomes, a 6 de dezembro de 2021.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Paulo Campos, secretário de Estado das Obras Públicas entre 2005 e 2009, e Carlos Costa Pina, secretário de Estado do Tesouro das Finanças de 2005 a 2011, estão acusados, em coautoria, pela prática de cinco crimes de participação económica em negócio relacionados com a introdução de portagens nas ex-SCUT da Costa de Prata, Grande Porto e Beira Litoral e Alta, e com a renegociação, em 2010, das concessões portajadas do Norte e da Grande Lisboa.