Dois feridos em rixa à porta de um bar em Barcelos

Duas pessoas ficaram feridas após terem-se envolvido numa rixa à porta de uma casa de diversão noturna em Barcelos.

Por volta das 5.30 horas, mais de duas dezenas de jovens envolveram-se em cenas de pancadaria, já na via pública, no centro histórico.

Ao local acorreu uma patrulha da PSP, mas acabou por ter de pedir reforços para conseguir controlar a situação.

Os feridos foram transportados para o hospital de Barcelos, com ferimentos ligeiros, pela corporação de bombeiros de Barcelos, que estiveram no local com duas ambulâncias e quarto operacionais.