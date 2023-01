Dois feridos em tiroteio junto a esquadra da PSP em Lisboa

Reis Pinto Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens foram feridos a tiro, este sábado à tarde, perto da esquadra da PSP das Olaias, em Lisboa. Os agressores foram detidos e as autoridades apreenderam uma arma de fogo.

As vítimas, de 31 e 38 anos, encontrar-se-iam a conversar numas escadas, na Rua de Américo Durão, próximo da esquadra, quando, cerca das 15.30 horas, foram abordados por dois homens, que efetuaram diversos disparos na sua direção.

"Há a registar ferimentos ligeiros num dos homens, que foi atingido por alguns disparos nas pernas e mais graves no outro, pois ficou com uma munição alojada nas costas", referiu ao JN uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

PUB

Após algumas diligências, a Polícia conseguiu intercetar e deter os presumíveis agressores, com 22 e 44 anos, e apreender uma arma de fogo, não se sabendo ainda se foi a utilizada para atingir os dois homens.