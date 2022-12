Dois funcionários detidos por transferir droga de aviões à chegada a Lisboa

JN Hoje às 09:10 Facebook

A Polícia Judiciária apreendeu mais de um milhão de doses de cocaína e deteve quatro homens suspeitos de tráfico de droga. Dois trabalhavam numa empresa de "handling" no aeroporto de Lisboa.

A Polícia Judiciária deteve quatro cidadãos, de nacionalidade portuguesa, "sobre os quais recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes". Segundo a PJ, "dois dos detidos, funcionários de uma empresa prestadora de serviços de handling no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, retiravam a droga diretamente do porão dos aviões, logo após a sua chegada, desviando-a da fiscalização das bagagens".

"As detenções ocorreram em flagrante delito, no âmbito uma operação conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes", da PJ, com apoio da PSP. A investigação, ainda em curso, identificou "um grupo criminoso que, através de voos de linha aérea regular, se dedicava à introdução de grandes quantidades de produtos estupefacientes em território nacional", esclarece aquela força policial, em comunicado.

"Foi apreendida uma elevada quantidade de cocaína que, caso chegasse nos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos um milhão e cem mil doses individuais", avança a PJ. O produto estupefaciente "acabara de chegar a Lisboa, num voo oriundo da América Latina", quando foi apreendida durante esta operação, cuja data não foi revelada.

"Para além da droga, procedeu-se ainda à apreensão de elevada quantidade de dinheiro em notas, três viaturas automóveis de alta cilindrada, telemóveis e diversa documentação com relevância para a prova dos factos em investigação", acrescenta a PJ, sublinhando que os detidos têm idades compreendidas entre os 29 e os 51 anos.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, os suspeitos ficaram em prisão preventiva.