Dois homens acusados de roubo e sequestro em Braga

O Ministério Público (MP) acusou dois arguidos que roubaram um homem que lhes ia comprar droga e o sequestraram durante mais de 17 horas num apartamento do Bairro de Santa Tecla, em Braga.

Segundo nota publicada esta quarta-feira na página da Procuradoria-Geral Regional do Porto, os arguidos estão acusados de um crime de roubo qualificado e de um crime de sequestro.

Um deles responde ainda por detenção de arma proibida.

O MP considerou indiciado que no dia 10 de janeiro de 2020, pelas 10.30 horas, num apartamento sito no Bairro de Santa Tecla, em Braga, os arguidos foram abordados pela vítima, que pretendia adquirir-lhes produto estupefaciente.

Nesse contexto, os arguidos aperceberam-se de que a vítima tinha consigo a quantia de 700 euros e decidiram roubá-la.

Impediram-no de sair do apartamento e, mediante a exibição de uma espingarda caçadeira que lhe apontaram à cabeça, obrigaram-no à entrega da referida quantia e do cartão de débito com o respetivo código.

Com o cartão, levantaram mais 110 euros e fizeram uma compra no valor de 7,35 euros.

Ainda de acordo com a acusação, a vítima só conseguiu abandonar o apartamento cerca das 4 horas do dia seguinte, saltando de uma varanda para a rua.