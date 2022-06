Dois homens acusados por agressões que cegaram vítima em Braga

Pegaram-se à pancada, pelas 6 horas da manhã de 1 de outubro de 2017, numa rua do centro de Braga. Em resultado disso, um dos envolvidos ficou cego do olho direito. Mais de quatro anos e meio depois, o Ministério Público acusa Pedro Miguel, de 25 anos, e João Pedro, de 27, de crimes de ofensas à integridade física simples, na pessoa do ofendido Mário Sá, e de um crime de ofensas à integridade física grave, que vitimou João Silva.

A acusação concluiu que, numa rua "junto ao "Café Bugatti", por motivos não apurados, o ofendido Mário Sá desferiu um murro na cara do arguido Pedro Miguel. O mesmo fez o ofendido João Silva, que deu um murro no João Pedro. A seguir, foram chamados outros cinco jovens - cuja identidade não foi apurada na investigação -, que desferiram socos e pontapés por todo o corpo de João Silva e de Mário Sá, só tendo parado e abandonado o local quando eles caíram no chão.

Como consequência das agressões, João Silva sofreu opacificação da córnea do olho, ficando sem qualquer visão, apesar de ter sido operado no dia 13, com indicação de transplante da córnea. Encontra-se ainda sem alta médica, à espera de outra cirurgia.