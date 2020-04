Dois homens apanhados com explosivos em Carrazeda de Ansiães

Glória Lopes Hoje às 18:17 Facebook

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem e a identificação de outro por posse de explosivos em Carrazeda de Ansiães.

Os suspeitos, com 41 e 35 anos, foram apanhados em flagrante pela GNR de Carrazeda de Ansiães a manusear uma espécie de petardos dentro de um armazém naquele concelho, onde foram apreendidos 13 engenhos semelhantes.

Os militares do Posto Territorial de Carrazeda de Ansiães chegaram aos explosivos quando ouviram uma explosão durante uma Operação "Recolhimento Geral", na passada sexta-feira, no IC5, onde fiscalizavam todos os veículos que entravam no distrito de Bragança.

"Ouviu-se uma forte explosão proveniente de um armazém a cerca de 500 metros do local da operação rodoviária", adiantou uma fonte da GNR.

Os militares deslocaram-se ao local, intercetaram dois homens, que estavam a tentar abandonar o edifício, e que, segundo a GNR, pretendiam desfazer-se dos engenhos.

O material explosivo foi recolhido pela Equipa de Inativação de Engenhos Explosivos de Vila Real. Um dos homens foi detido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Carrazeda de Ansiães.