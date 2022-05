Dois homens constituídos arguidos por viciação de veículos em Ovar

O Comando Territorial de Aveiro da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), constituiu arguidos dois homens de 25 e 51 anos pelo crime de viciação de veículos automóveis e falsificação de documentos, no concelho de Ovar.

De acordo com um comunicado, a GNR afirma que, no âmbito de uma investigação por viciação de veículos automóveis, "os militares da Guarda realizaram uma busca em oficina de reparação e venda de veículos, que culminou na apreensão de três veículos ligeiros de passageiros e respetiva documentação".

No decorrer da ação foram constituídos arguidos os dois homens e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ovar.

Esta ação teve o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Ovar e do Núcleo de Análise de Informações e Investigação Criminal (NAIIC) do Comando Territorial de Aveiro