Dois homens detidos com armas proibidas nos aeroportos da Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens, um no Aeroporto da Madeira, outro no Aeroporto do Porto Santo, por tentativa de embarque na posse de armas proibidas.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da PSP explica que os homens, com 23 e 57 anos, foram intercetados no controlo de passageiros e bagagem de mão, tendo sido detetadas "card-sharp" (navalhas dissimuladas em forma de cartão), que são consideradas armas proibidas pela lei vigente.

A PSP esclarece que as detenções ocorreram na segunda-feira, dia em que foram também detidos outros dois homens, de 59 e 27 anos, um por posse e cultivo de produto estupefaciente (liamba), na cidade de Machico (zona leste da Madeira), e outro por furto de veículo na cidade de Santana (costa norte).

O Comando Regional adianta que, cumulativamente, foram realizadas várias operações de fiscalização entre os dias 20 e 21 de junho, que resultaram em duas detenções por condução sob o efeito do álcool, uma por condução sem habilitação legal e três por desobediência.