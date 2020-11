Dois homens detidos por agredirem mulheres ao longo de décadas

RP Hoje às 11:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR deteve, em Gaia, dois homens, de 51 e 62 anos, por violência doméstica. Em ambos os casos, as agressões decorreram durante todo o tempo do casamento e num deles a vítima também era agredida sexualmente.

Os dois casos estão associados a um quadro de alcoolismo, e o homem mais novo é suspeito de ter ameaçado e agredido física, verbal e sexualmente a mulher de 52 anos, durante cerca de 20 anos de casamento, chegando usar uma arma de fogo para a ameaçar.

No segundo caso, e movido por ciúmes, o indivíduo terá agredido, insultado e ameaçado de morte a mulher, com 60 anos. Num dos episódios de agressões, a vítima teve de receber tratamentos médicos no hospital.

Ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, foram ambos afastados das residências das vítimas, proibidos de as contactar por qualquer meio, e de frequentar os locais frequentados pelas mulheres.

Terão, ainda, de se submeter a tratamento à dependência do álcool e ficaram proibidos de adquirir ou deter armas. O detido mais velho ficou com pulseira eletrónica.