Dois homens detidos por caça ilegal e posse de arma proibida

Glória Lopes Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção de dois homens, ambos com 68 anos, no distrito de Bragança. Um dos suspeitos foi detido por caça ilegal em Izeda e outro foi constituído arguido em Carrazeda de Ansiães por posse de arma proibida e ameaças de morte ao companheiro da ex-mulher.

O detido pelo crime de caça ilegal, na localidade de Izeda, foi apanhado pela GNR no passado sábado na sequência de uma denúncia por caça em período não permitido. "Os militares deslocaram-se ao local indicado, tendo sido possível deter o suspeito numa zona agrícola, em que se deslocava num trator com as luzes desligadas, utilizando uma lanterna para imobilizar a caça através de encandeamento", explicou uma fonte da GNR. Na sequência da ação foi apreendido o trator agrícola, uma caçadeira e a carta de carta de caçador. O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Bragança.

O suspeito de Carrazeda de Ansiães foi detido esta segunda-feira por posse de arma proibida após uma investigação que durava há seis meses iniciada por causa das ameaças de morte que o detido fazia ao atual companheiro da sua ex-mulher. A GNR acabou por realizar várias diligências que culminaram na apreensão de uma pistola de salva, um carregador municiado, 86 cartuchos de caça, um bastão de madeira e 19 munições de salva. O processo prossegue agora no Tribunal de Vila Flor.