Dois homens feridos a tiro no Bairro do Viso, no Porto

Dois homens ficaram feridos, no Bairro do Viso, no Porto, após terem sido atingidos por disparos efetuados de um carro em andamento.

O incidente ocorreu, ontem, quarta-feira, cerca das 13 horas, na Rua da Cidade do Recife, quando de um carro em andamento foram efetuados alguns disparos na direção de algumas pessoas que se encontravam junto a um dos blocos do Bairro do Viso,

Os disparos atingiram dois homens, de 24 e 25 anos, que sofreram ferimentos num ombro e numa perna.

Um dos feridos deslocou-se de táxi ao Hospital de São João e o outro foi transportado numa viatura particular.

A PSP esteve no local, mas o caso será investigado pela Policia Judiciária por envolver armas de fogo.