Dois imigrantes ilegais detidos em Ovar

A GNR deteve dois homens de 34 e 35 anos, por imigração ilegal, na freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar, no distrito de Aveiro, informou esta sexta-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR refere que os indivíduos foram detidos na terça-feira, quando seguiam na via pública, transportando material que os militares suspeitavam que pudesse ter sido furtado de residências.

Os militares abordaram os suspeitos que não possuíam qualquer identificação e não falavam português, vindo a constatar-se que permaneciam de forma ilegal no país, adianta a GNR.

Os dois indivíduos foram detidos e presentes ao Tribunal Judicial de Ovar, sendo emitidos mandados de condução para as instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do Porto, onde ficam a aguardar a conclusão de processo de expulsão.