Dois italianos a estudar no Porto apanhados em Espanha com droga e 1200 euros

A Guardia Civil deteve, no fim de semana, em Pontevedra, na Galiza dois jovens, de nacionalidade italiana, por suspeitas de tráfico de droga. No momento da dentenção, os dois estudantes, que vivem atualmente no Porto, tinham na sua posse 300 gramas de marijuana.

Foi durante uma operação de operação controlo de tráfico automóvel, em Barro, que uma patrulha da Guardia Civil deteve dois jovens, que conduziam carros com matriculas italianas. No interior dos carros, as autoridades encontraram 300 gramas de marijuana e 1200 euros em dinheiro.

Depois de terem parado a viatura, os agentes foram surpreendidos com um forte odor a marijuana no interior. A droga estava guardara dentro de uma caixa de plástico.

Os dois detidos, com 24 e 25 anos, são de nacionalidades italiana e estão atualmente a estudar no Porto, informa a Guardia Civil. Os estudantes foram colocados em liberdade, sendo obrigados a apresentarem-se às autoridades quando foram solicitados.