Dois jovens detidos por condução ilegal e furto de veículo tinham tabaco roubado

A GNR de Aveiro deteve, em Oliveira do Bairro, dois jovens por furto de veículo e condução sem habilitação legal, que transportavam tabaco roubado na zona metropolitana do Porto.

Em comunicado, o Comando Territorial de Aveiro descreve que na quinta-feira deteve um homem e uma mulher, ambos de 20 anos, no âmbito de uma ação de policiamento de segurança rodoviária na A1, na zona de Avança.

Na nota, a GNR de Aveiro conta que os militares "tentaram abordar os ocupantes de um veículo", que "não obedeceram à ordem de paragem" e fugiram, mas foram intercetados em Oliveira do Bairro.

"Apurou-se que a viatura tinha sido furtada no Porto (...) e que a condutora não possuía habilitação legal para conduzir, verificando ainda que transportavam tabaco furtado na zona metropolitana do Porto", lê-se no comunicado.

Além da viatura, foram apreendidas três doses de haxixe, 85 maços de tabaco de diversas marcas, 18 caixas de cigarrilhas, 29 pacotes de tabaco de enrolar, 28 isqueiros e duas recargas de tabaco eletrónico.

Os detidos foram constituídos arguidos e presentes ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro na sexta-feira, ficando com termo de identidade e residência.