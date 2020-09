Dois jovens detidos por furtarem veículo em Ponte de Sor

Ana Luísa Delgado Ontem às 23:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois jovens de 16 e 18 anos foram, esta terça-feira, detidos pela GNR, na localidade de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, suspeitos da prática do crime de furto em veículo.

Segundo informações a que o JN teve acesso, "os indivíduos foram surpreendidos pelo proprietário do veículo, que é militar da GNR, quando já se encontravam no seu interior". No seguimento das diligências policiais, os suspeitos foram intercetados, tendo sido recuperado o veículo e uma carteira com documentos.

Os detidos aguardam nas instalações da GNR até serem presentes ao Tribunal Judicial de Ponte de Sor.