Dois militares da GNR detidos por corrupção

Dois militares da GNR, colocados na Unidade de Controlo Costeiro da Guarda de Peniche, foram detidos na manhã desta quarta-feira numa operação de combate a crimes de corrupção e de tráfico de estupefacientes. Outros três indivíduos também foram presos.

"A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, no âmbito de um inquérito que corre termos no DIAP de Leiria, investiga, além de outros, factos suscetíveis de enquadrar a prática de atos que consubstanciam os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa e de tráfico de estupefacientes, por elementos da GNR, relacionados com o recebimento de contrapartidas, com a finalidade de evitar as fiscalizações a empresários", explica a PJ em comunicado.

Fonte oficial da GNR explicou que " a Guarda prestou toda a colaboração durante as diligências processuais levadas a cabo pela PJ" e precisou ainda que "internamente, a Guarda irá proceder ao levantamento do respetivo procedimento disciplinar inerente a este tipo de situações".

A operação batizada "MERLUCCIOS" conduziu à detenção de cinco pessoas, são três empresários e dois militares da GNR com idades entre os 46 e os 53 anos. Os inspetores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção realizaram onze buscas, sendo oito em domicílios, duas em sedes de empresas e uma ao Subdestacamento de Controlo Costeiro de Peniche da GNR.

Os detidos serão levados ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Leiria, para aplicação de medida de coação.