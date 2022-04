Dois polícias agredidos em Gondomar

T.R.A e A.P Hoje às 10:57 Facebook

Dois polícias foram agredidos no sábado à noite em Gondomar por um grupo de indivíduos. Três dos agressores foram identificados. Os agentes tiveram de receber tratamento hospitalar.

O caso ocorreu no sábado, pouco antes das 20 horas, na rua da Cal, em Fânzeres. O carro-patrulha da PSP de Gondomar abordou o condutor de um motociclo que acabara de cometer uma infração.

O homem reagiu de modo agressivo e violento. Entretanto, chegou ao local uma viatura com vários ocupantes. Ao que tudo indica seriam familiares do condutor do motociclo. Os homens cercaram os agentes e desataram a agredi-los com bastante violência.

Os atacantes fugiram depois para uma residência na mesma rua. Os polícias, que entretanto acorreram aos colegas, conseguiram identificar três dos agressores.

Os polícias foram até ao Hospital de São João, onde receberam tratamento a ferimentos ligeiros.