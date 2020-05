Dois reclusos acusaram positivo ao novo coronavírus após saída precária

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:29 Facebook

Dois reclusos estão infetados com o novo coronavírus. São os primeiros casos confirmados nas prisões portuguesas e ambos acusaram positivo ao teste de despistagem à covid-19 após terem regressado à cadeia de uma saída de curta duração.

Os resultados foram conhecidos na segunda-feira. Uma das situações envolve um preso do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, localizado em Alcoentre, na Azambuja. Este recluso beneficiou de uma saída precária e foi-lhe detetada a doença quando já estava de volta à cadeia. "Regressou ao estabelecimento prisional no dia 9 de maio e encontrava-se, por isso, em isolamento profilático sob vigilância médica. Apresentou sintomas de doença no dia 13 de maio, tendo sido testado e acusado positivo à covid-19", confirma a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Este recluso foi "encaminhado para o Hospital Prisional [São João de Deus, em Caxias] para internamento e tratamento", tal como outro preso que estava colocado em Pinheiro da Cruz, Grândola. Este presidiário regressou de uma saída de curta duração no dia 11 e apresentou os primeiros sintomas quatro dias depois, quando estava em isolamento profilático. O teste de despistagem confirmaria a infeção por covid-19.

A DGRSP refere que as pessoas que mantiveram contacto com os reclusos doentes permanecem "em isolamento e sob vigilância de sintomas, aguardando a realização do teste" de despistagem. v