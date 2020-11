Domingo foi "santo" para as polícias

Alexandre Panda Hoje às 19:09 Facebook

Tanto a PSP como a GNR realizaram, este domingo, múltiplas fiscalizações de norte a sul do País, sem um único sobressalto a registar.

A esmagadora maioria dos automobilistas tinham um motivo válido para circular entre concelhos e os poucos que não podiam atravessar territórios acatavam as ordens dos agentes e militares.

Durante a manhã, na rotunda de Bonjóia, no Porto, numa das operações da PSP acompanhada pelo JN, apenas dois em centenas de veículos foram travados quando iam para concelhos limítrofes.

"Era uma família que ia para a missa num outro concelho porque estavam habituados a lá ir. Não reclamaram. No outro caso, eram pessoas que iam ter com uns amigos e que também obedeceram logo", explicou Cátia Moura, comissária.

Ao início da tarde, um casal de idosos do Porto que ia jogar à sueca com amigos em Gaia, também foi barrado. "Peço desculpa, nem me lembrava", disse ao polícia o condutor que voltou para a sua residência.

Fiscalização da PSP no Porto Foto: Alexandre Panda/JN

"Acho bem que haja fiscalizações. Se fossemos todos civicamente bem comportados não eram necessárias", disse ao JN, João Rapagão, arquiteto de profissão que, por ser parecido com o apresentador de televisão João Carlos Malato é chamado de sócia do comunicador.

Sem criar as dificuldades de trânsito dos dois primeiros dias da operação, o domingo de "todos os santos" foi, assim, "santo" para as polícias.

"Está a correr muito bem. Era expectável, a população está a acatar em pleno as recomendações", explicou o porta-voz da GNR, João Fonseca. E para Nuno Carocha, da PSP, "a Polícia só pode tecer grandes elogios à cidadania da população. É tudo muito pacífico a nível nacional".