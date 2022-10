Domingos Névoa reclama 291 mil euros ao ex-sócio Manuel Rodrigues

O empresário Domingos Névoa reclama 291 mil euros, numa ação cível que está em julgamento no Tribunal de Braga, ao seu antigo sócio Manuel Rodrigues. O processo enquadra-se na divisão amigável do grupo Rodrigues & Névoa, com 20 empresas detidas pelos dois gestores, decidida em 2017 e que abrangeu diferentes áreas de atividade: construção e imobiliária, estacionamentos, setor automóvel e serviços, águas e saneamento.

No caso em apreço está em causa uma alegada dívida que resulta da compra, em 2017, por Domingos Névoa, por 35 milhões de euros, da Geswater, uma empresa do setor das águas e de duas participadas desta, a Criar Vantagens e a ACE-Águas da Linha.

A Geswater pertencia à Bragaparques- Estacionamentos, SA, empresa ainda hoje detida pelos dois, em partes iguais, e que ainda não foi comprada por nenhum deles, estando o assunto em Tribunal.