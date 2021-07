Dona de bar no Porto drogava clientes e esvaziava-lhes as contas

Reis Pinto com Alexandre Panda Hoje às 09:31 Facebook

A patroa de um bar de alterne na Rua do Cativo, na zona da Batalha, no Porto, drogava e roubava os clientes, que eram atraídos pelas colaboradoras através de aplicações como o Tinder, o Badoo ou o Facebook.

Com as vítimas inconscientes, aquela mulher tirava-lhes os cartões de débito ou de crédito e, usando dois terminais de pagamento que possuía no bar, esvaziava-lhes as contas. Anteontem, foi detida pela PSP, juntamente com o filho, o companheiro, um terceiro homem e quatro colaboradoras do bar.

Até ao momento, estão contabilizadas cerca de 30 vítimas, que sofreram prejuízos no montante de 230 mil euros, mas a Polícia admite que haja mais lesados, que por vergonha ainda não formalizaram queixa, e estima que o dinheiro desviado ascenda a meio milhão de euros.