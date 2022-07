Donativos cobrem prejuízo de idoso assaltado na Feira

Salomão Rodrigues Hoje às 15:54 Facebook

Emocionado e com lágrimas difíceis de conter. "Muito obrigado a todos os que me ajudaram", agradece Eduardo dos Santos, através do JN, às pessoas que o ajudaram com donativos dois dias depois de lhe terem roubado o dinheiro da reforma quando seguia na rua, na Freguesia de Escapães, Santa Maria da Feira.

O homem, de 79 anos, foi abordado na passada quarta-feira por um homem e uma mulher que se apresentaram como técnicos da Segurança Social e o obrigaram a entregar os 1350 euros que recebera da reforma e que já destinara a pagar várias despesas. Entre elas estava a mensalidade do lar onde se encontra a esposa.

Eduardo dos Santos não esconde a emoção perante as ajudas que teve, logo após ter sido tornado público o roubo. "Três ou quatro pessoas que souberam do que se passou deram-me dinheiro com o qual já posso pagar as despesas", explicou.

Dos dadores, sabe apenas que "a esposa de um jogador de futebol natural da Feira que se encontra a jogar na Grécia fez um donativo maior". "Depois houve mais duas ou três pessoas que também me ajudaram", acrescenta. Com as dádivas diminuíram as suas preocupações. "Não tenho palavras. Agradeço a todos os que me ajudaram e aos que não me ajudaram mas ficaram preocupados comigo" disse, ao JN.

Eduardo dos Santos estava sentado num banco, de manhã, na Travessa das Arcas, quando foi abordado pelo casal, aparentando ambos cerca de 30 anos. Disseram que eram da Segurança Social da Feira. "Ela estava sempre calada e ele é que falava", contou.

"O homem perguntou se eu tinha notas, porque o prazo delas acabava ao meio dia e que por isso tinha que as entregar. Na minha boa-fé comecei a contar as notas e ele pegou nelas e fugiu a toda a força", recordou. Eduardo do Santos ainda correu atrás do carro, pedindo ao condutor para lhe devolver o dinheiro, mas sem sucesso.

A GNR esteve no local, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto.