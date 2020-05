Dono de bar agredido em conflito por esplanada em Viana do Castelo

JN/Agências Hoje às 02:16 Facebook

Um empresário do setor da restauração foi agredido na quarta-feira, em Viana de Castelo, com uma réplica de uma arma de fogo na cabeça. Os agressores, pai e dois filhos, foram constituídos arguidos.

O comandante da PSP de Viana do Castelo, Rui Conde, explicou à agência Lusa que o caso ocorreu cerca das 18 horas na Praça da Erva, centro histórico de Viana do Castelo, na sequência de um desentendimento que terá tido origem na falta de espaço que a esplanada do bar explorado pela vítima deixou naquela área da cidade.

"Tudo terá acontecido porque a viatura de um dos alegados agressores tocou numa mesa da esplanada", disse Rui Conde, referindo que, após uma primeira troca de palavras, o agressor, acompanhado de dois filhos, regressou ao bar e agrediu a vítima com três coronhadas na cabeça. Os ferimentos terão sido causados pelo punho da réplica de uma arma.

Na sequência de diligências feitas por agentes que se deslocaram ao local, a PSP identificou os alegados agressores, que possuem um quiosque a poucos metros de distância do local onde aconteceu o incidente.

Rui Conde explicou que os três homens não foram detidos porque "nem a vítima, que ficou sem reação, nem as testemunhas no local, que foram apanhadas de surpresa pela situação, conseguiram identificar o autor das agressões que obrigaram a tratamento hospitalar".

O proprietário do bar, um dos mais frequentados no centro histórico de Viana de Castelo, teve de ser suturado devido à profundidade dos golpes na cabeça.