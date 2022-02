Dono de bomba em Matosinhos e empregado impediram fuga sem pagar a gasolina

R.P. Hoje às 16:45 Facebook

Dois homens, com 19 e 24 anos foram detidos, na quarta-feira, num posto abastecedor de combustíveis na Via Norte, em São Mamede de Infesta (Matosinhos), quando tentavam fugir com dois jerricãs cheios de gasolina 98 sem pagar. Foram barrados pelo dono das bombas e um funcionário.

O incidente ocorreu, cerca das 14.45 horas, no posto da BP no início da Via Norte, no sentido Porto-Maia. Patrão e funcionários aperceberam-se de que os dois homens pararam um carro, com partes da matrícula alteradas com recurso a fita-cola preta e encheram dois bidões com a gasolina mais cara, a 98.

Rapidamente perceberam que os indivíduo não pretendiam pagar o combustível e atravessaram dois carros a saída das bombas, impedindo a fuga, até à chegada da PSP.

Foi formalizada a respetiva denúncia na esquadra.