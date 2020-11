Dono de hotel de Albufeira detido por violar confinamento

Marisa Rodrigues Hoje às 21:03 Facebook

O proprietário do Hotel Paraíso, em Albufeira, foi detido, esta quinta-feira, por violação do confinamento obrigatório no âmbito da pandemia de covid-19.

O homem, de 76 anos, foi encontrado na unidade hoteleira quando deveria estar em casa a cumprir a ordem decretada pela autoridade de saúde.

Segundo apurou o JN, o empresário estava a cumprir um período de isolamento profilático por ter tido contacto próximo com casos positivos. Foi testado à covid-19, com resultado negativo, mas continuava obrigado a permanecer na habitação e sujeito a vigilância ativa.

Na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma denúncia, os militares da GNR de Albufeira "verificaram que o homem, a quem tinha sido determinado o dever de confinamento obrigatório, se encontrava no seu local de trabalho, tendo sido constituído arguido e detido pelo crime de desobediência", explica a Guarda, em comunicado. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira.

O JN contactou o hotel, mas ninguém se mostrou disponível para prestar esclarecimentos.

O Paraíso é uma das unidades hoteleiras certificadas com o selo "Clean & Safe" atribuído pelo Turismo de Portugal às empresas do setor que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus.