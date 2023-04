Dono do açúcar que GNR disse ser cocaína não vai ser julgado

Juiz de instrução rejeita pedido do Ministério Público e não leva a julgamento homem que esteve em prisão preventiva durante oito meses.

O Tribunal de Torre de Moncorvo decidiu, na quinta-feira, não mandar para julgamento o arguido Manuel Lourenço Gomes, de 46 anos, que esteve preso preventivamente entre 31 de maio do ano passado e 27 de janeiro deste ano, por ter sido apanhado pela GNR com um pó branco que os militares julgaram tratar-se de cocaína. Mais tarde, as análises laboratoriais da Polícia Judiciária (PJ) indicaram que o pó branco era, afinal, açúcar.

A decisão do debate instrutório foi conhecida ontem, tendo a juíza decidido pronunciar os restantes sete arguidos envolvidos no processo, por um crime de tráfico de estupefacientes, mas deixando de fora Manuel Lourenço, face aos resultados das perícias e análises que afastaram completamente a teoria de que os pacotes com 40 gramas de pó eram de açúcar, que o homem transportava no porta-luvas por ser diabético.